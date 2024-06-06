在驪歌輕唱、畢業前夕，位於高雄偏鄉杉林區的月美國小舉行一場別開生面的畢業謝師宴活動，不同其他學校，該校畢業學生們和老師一起動手做頂級牛排與食材，於校園留下美好回憶。

經營「平凡五金行」的光頭老闆夫妻及員工們，有感於偏鄉地區小朋友對於各種頂級食材較少接觸，興起帶食材到偏鄉學校跟小朋友分享的想法。

正巧月美國小每年在畢業前夕畢業生會舉辦運用學校土窯手作烘烤pizza、紅燒雞肉給老師享用的畢業宴活動，現場光頭老闆帶來頂級牛排，在月美國小食農教室介紹處理方式與煎牛排給師生享用，並提供生食級甜蝦、明太子、鮭魚、柴燒火腿等食材，讓今年的pizza增色不少。

另知名的「蘭莊窯烤」也提供土窯烘烤的野酵酸種歐式麵包給大家食用。劉姓同學說，今天的牛排真好吃，也讓他更了解各種食材及怎樣處理食材才會好吃；劉姓同學說，在畢業前夕，能夠吃到現煎牛排與親手做pizza及紅燒雞肉給老師們享用，真的很開心。