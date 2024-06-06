POCO F6 Pro配備旗艦級6.67吋WQHD+120Hz Flow AMOLED螢幕，搭載高通Snapdragon 8 Gen 2與全新Xiaomi HyperOS操作系統，擁有突破性的人工智慧功能及最大16G+1TB的記憶體和儲存空間。攝影方面，POCO F6 Pro配備5000萬像素三鏡頭相機，搭載旗艦級 OIS光學防手震和高動態範圍的光影獵人800感光元件，是POCO系列中最好的相機感測系統。

POCO F6搭載全新高通Snapdragon 8s Gen 3晶片，採用台積電(2330)4奈米製程，記憶體和儲存容量也同步升級，分別增加至12GB 和512GB，確保更快的APP啟動時間和流暢的效能。拍攝方面，POCO F6擁有5000萬像素三鏡頭與OIS光學防手震和EIS電子防手震雙重穩定，搭載全新的Sony IMX882感光元件，同時支援P3廣色域。

POCO F6 Pro提供黑色與白色兩種顏色選擇，16GB+1TB定價為17,999元，12GB+512GB定價為14,999元，預售期間享16,999元與14,699元優惠；POCO F6則提供黑色、綠色、鈦色三種顏色選擇，12GB+512GB定價為11,999元，預售期間享11,699元，全系列將於 今(6)日起於小米商城以及各個合作通路開賣。

另外，小米持續佈點實體通路，強化消費者體驗，看好新莊副都心消費型態逐漸成熟，將於6月8日正式進駐指標商場JC Park，開設「小米之家新莊JC Park授權店」。