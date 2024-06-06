民進黨祕書長林右昌上任後今首度與媒體茶敘時表示，針對立法院在野黨聯手通過的國會改革擴權法案，民進黨規劃下鄉宣講，讓民進黨地方黨公職及民眾，清楚台北國會在發生什麼？這不是對抗，不是政治攻防，是民主深化過程，下週會有全套計畫端出來對外說明，讓青鳥飛出台北市。

林右昌今指出，政黨組成為了執政、執政為了取得理想，但是行政部門會有相關制度，政黨在執政時，黨部是轉化成另外一個工作，黨應該作為執政團隊的社會平台，政黨連結是土地跟人民，他們會扮演溝通跟人民連結，這是每天時時刻都要做。

他提到上任後的工作，他說，黨主席賴清德也已有提到民主前輩，也是無名英雄，作為一個長期民主工作黨要關心，之後他會代表主席到各縣市去探望這些前輩，對於生活困苦的前輩，賴清德在總統競選後有捐出選票補助金，他會代表去關懷。

至於第二項任務，他說，就是地方黨職改選，他也會跟新當選的縣市黨部主委做相關黨務座談，面對新的內外局勢，也要讓黨務同仁要有一致性了解，推動後續工作，並去基層，除了與熟悉的支持者們會面，也要接觸不熟悉、對民進黨有所誤解、甚至價值立場不同的團體和民眾。

他強調，民進黨不是現在才執政，這點要時刻謹記在心，大家也關心年輕化問題，但年輕兩個字有幾個不同意義，一個年齡、價值及態度的年輕都要兼顧，這點要跟所謂年輕人要不斷溝通，不是為了選舉目的要去爭取年輕人，是時代跟未來是屬於年輕人。

提到近日國會通過的國會改革案，林右昌說，黨部將展開下鄉宣講，讓黨部公職及民眾清楚台北國會在發生什麼？才能讓黨員跟支持者知道民進黨碰到什麼樣危機。

他說，還有青島東路這次聚集很多不是傳統支持者，很多是高中生、大學生，顯然應該讓這樣的聲音，透過街頭宣講到能接觸民眾地方，這不是對抗，也不是政治攻防，是民主深化過程，不是選舉才要做，最近立院發生就是民主深化過程，但不是只有在台北，人民可以藉由每個社會事件，深入討論國家現在到底發生了什麼事情。至於具體的活動規劃，他說明，這不會像「四大公投」期間的宣講方式，下禮拜將會向外界報告。