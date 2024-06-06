彰化縣文化局將在暑假舉辦兒童藝術節，由國內6大優質團隊帶來6檔精彩演出，以及4檔親子工作坊、1場聲音特展及周末限定快閃書店等活動。文化局指出，於6月30日前購票可享75折早鳥價，憑兒童藝術節票券至40間藝文店家消費還可優惠及折扣，歡迎全國鄉親遊員林，看好戲、享生活。

文化局指出，彰化兒童藝術節將在7月16日至8月25日於員林演藝廳登場，演出票券已於OPENTIX兩廳院文化生活售票系統啟售，6月30日前購票，不限張數可享早鳥75折、「藝童體驗營」120元優惠票價，憑票券至員林市內的40間藝文店家消費，可重覆享有優惠及折扣。

彰化縣長王惠美表示，今年兒童藝術節首度規畫「聲音、生態、生活」主題系列活動，有特展、戲劇、親子工作坊、場館體驗等，邀請國內6個優質演藝團隊，包括嚐劇場、0471特技肢體劇場、刺點創作工坊、三缺一劇團、陳麗香歌仔戲團及嘉頌重奏團，帶來6檔次劇場演出。

7月20日在員林演藝廳戶外廣場將舉辦「I FUN 起步走」開幕體驗活動，現場有免費劇場演出、親子闖關、文創市集、快閃書店等活動，現場消費滿額還有機會獲得精美小禮物。

今年暑假彰化孩子將許多課外活動的選擇，除兒童藝術節外，彰縣府結合12個局處，舉辦6大主題的夏令營活動，共有110梯次，希望藉由一系列暑假活動，以寓教於樂的方式，讓孩子們有愉快充實的暑假。