騰雲（6870）6日召開股東會，通過每股配發現金股利3.3元及股票股利0.5元，合計3.8元，當期盈餘發放率為82.5 ％。

騰雲去年營業獲利繳出亮眼成績，集團合併營收達5.38億元，年增16％；毛利率創高逾72％；營業利益率由10.5％，大舉增長至14.8％；歸屬母公司淨利達8,100萬元，每股稅後純益(EPS) 4元。

展望後市，騰雲表示，公司位於高速成長階段，營運量能將投注具有爆發性、高潛能的國際市場，持續提高亞太利基市場滲透率，樂觀看待後續營收及獲利成長。

騰雲科技 2016成立，自2017年即打入日本大型商社及代理商軟體供應鏈，台日雙方長期合作累積的信賴與能量逐漸放大，2023年海外營收達1.67億元，自2019 至2023年海外營收年複合增長率(CAGR) 逾26％，海外營收成長2.5 倍。

2024年第一季海外營收占比更高達 44％。透過與各國國際戰略夥伴合作，除在中國、日本、馬來西亞、越南等地落地數個指標案場外，亦成為跨國、跨業態、多品牌的大型商業場域設施及連鎖零售的指標合作企業。

騰雲亦積極擴張商業版圖，繼騰雲馬來西亞分公司，今年2月亦於東京設立日本分公司，下半年將提升各營運據點的業務量能，進一步整合集團資源，布局產品應用範疇，以提高產品及國際市場競爭壁壘。

騰雲科技董事長梁基文表示，公司重心及拓展圍繞在以海內外「有機成長」及「非有機成長」雙軸線，持續擴大全球代理生態體系、積極推進各項策略合作及投資計劃，垂直整合上下游，結合騰雲客商金流解決方案、資訊安全及AI技術等應用，加速並深化數位轉型及AI生態系建置，貢獻創新研發及服務能量，期望將研發技術根留台灣，吸引更多優秀人才加入，創造更多產業價值、帶動整體產業升級。