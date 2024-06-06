金曲歌后蔡健雅繼去年5月攜《Let's Depart！給世界最悠長的吻》巡迴演唱會重返台北小巨蛋後，在眾多歌迷紛紛敲碗許願下，相隔一年宣布將於9月14日唱進高雄巨蛋，這也是她三度登雄蛋舞台開唱。蔡健雅抱著興奮又期待的心情迎接高雄場，提及高雄巨蛋對自己音樂生涯的意義，她難忘兩年前在這個舞台上四度拿金曲歌后並創下金曲獎史上首位在典禮上四度登台拿下四大獎的超級紀錄，不僅刷新個人成績，更寫下人生里程碑，「高雄是我的幸運地也是幸福地！豐收滿滿，感受到巨大的幸福感」。

「給世界最悠長的吻」系列巡迴自2021年從台北小巨蛋開跑，對蔡健雅來說是一場神奇的音樂旅程，「這次巡迴了三年多，也足足跨越三張專輯的時間，感覺經歷了一段豐富又精彩的旅程！能帶著演唱會到高雄巨蛋，無論對自己或是音樂內容上，有種精緻化的昇華感。」也因為歷經時間淬鍊，她將帶著2.0版的「悠長之吻」獻給歌迷，更搶先預告將獻上多個驚喜彩蛋當成「中秋禮物」。

演唱會除了調整更新曲目及並將舊曲目重新編曲外，今年解鎖新身分「蔡配樂」的蔡健雅將呈現《不夠善良的我們》原聲帶歌曲〈芬蘭距離〉、〈善良的我們〉現場版；在音樂上不斷進化的她不僅計畫要為這次演唱會帶來嶄新面貌的高規格演出，自己在生活上也以新嘗試來發掘內在其他部份的自我進化，勇於面對全新挑戰的她這兩年重新打開學習「按鈕」，讓自己GET全新技能體操。

蔡健雅透露早在童年時期就對這個運動感到好奇，只是隨著長大面對生活工作後沒時間再接觸，形容跟體操相見很晚的她與這項運動再次連結並從零學習，讓她更深入與身體連結，「拿出小時候對體操那種『小鹿亂撞』的膽量及好奇心去嘗試，相信未來的音樂會有另一種能量的釋放。」

前陣子受球隊之邀首次到大巨蛋表演的她，坦言也是對自己身心靈是全新嘗試跟挑戰，「大巨蛋真的是一個巨大的驚喜跟挑戰！以我平常的心態，其實對這個場地（大巨蛋 ）會有恐懼，但一踏上球場中央，反而有一股勇氣和自信，甚至很享受！」被問到有無興起未來到大巨蛋開唱的念頭？她笑說：「我記得在唱歌時，也邊跟宇宙下單請讓我有機會在大巨蛋辦一場個人演唱會，那就祝我一臂之力了。」

高雄開唱正式倒數三個月，蔡健雅表示除了進入彩排及練團的前置作業外，內心更希望9／14能趕快到來，期盼能和港都歌迷早日見面的她，更不忘提到自己最想去的高雄景點是「高雄捷運的美麗島站」，「因為〈拋物線〉MV 拍攝的景點正是在美麗島站！我還記得拍攝那天關在一個玻璃屋望著人來人往的行人邊唱著〈拋物線〉，真的很難忘。而拍完〈拋物線〉MV後看到成品呈現，感覺像是當了一天的高雄旅遊大使！哈哈，歡迎大家常去那邊大唱〈拋物線〉！」 談及最想吃的高雄美食？她則笑說：「各種夜市美食我都愛！請歌迷推薦給我最道地的小吃囉！」