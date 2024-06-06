輝達執行長黃仁勳宣布將在台灣設立研發總部，吸引許多縣市積極爭取，台中市長盧秀燕昨（5日）晚在臉書貼文指「台中一定是首選」，今（6日）也證實，市府也已透過管道向輝達表示歡迎之意。

輝達將在台灣設立研發總部，各縣市都在積極爭取，盧秀燕5日在臉書貼文指出，黃仁勳開出的第一條件是「有夜市」，她一聽就知道「台中一定是首選」，因為「逢甲一出，誰與爭鋒」！

6日盧秀燕北上參加五星縣市長頒獎典禮，面對媒體追問台中是否有邀請輝達（NVIDIA）到台中設廠？盧秀燕表示，台中地理位置適中、人才豐沛且氣候良好，是最適合設廠或設公司的地方，包括全台最大的外商公司「美光科技」已在台中設廠；另外，台積電除原來在台中一期已設3座晶圓廠，現在也要加碼二期設置4座晶圓廠。

\她強調，從全台最大企業台積電，以及最大外商美光都落腳台中，可見台中是企業設立公司或設廠的首選，美光與台積電就是證明，再加上台中有全國規模最大的夜市「逢甲夜市商圈」，大家都很喜歡。她最後也證實，市府已透過管道向輝達表示歡迎之意。