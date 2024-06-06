重案組同仁現場檢驗廢水pH=0.26，具強酸性。（新北市環保局提供／張鎧乙新北傳真）

新竹工廠作業時現場酸霧瀰漫。（新北市環保局提供／張鎧乙新北傳真）

新北地方檢察署檢察官陳佳伶指揮新北市環保局、新北市警察局刑事警察大隊及林口分局、保七總隊刑事警察大隊，於6月4日與5日聯合破獲位於新北市林口區及新竹縣新埔鎮的非法地下處理廢棄物及提煉黃金工廠。該工廠處理過程中產生的廢水為pH小於2的強酸，含有重金屬銅、鎳、總鉻、鉛、鎘等有害健康物質，對環境造成嚴重污染。

環保局表示，此次行動共搜索陳嫌等5人，涉嫌違反《廢棄物清理法》第46條及《水污染防治法》第36條，最高可處5年以下有期徒刑，並科以1,500萬元罰金。此外，該工廠曾在林口地區從事類似活動，環保局將進場查證，如土壤污染超標，將依法公告為污染控制或整治場址，並命令行為人完成改善。

環保局指出，陳嫌位於新北市林口山區的非法地下煉金工廠，專門收受舊金或電路板等含金廢棄物，以王水溶解，經過濾後加入亞硫酸銨還原，提煉黃金製品以謀取不法利益。接獲線報後，環保局立即報請新北地檢偵辦，並與新北刑大、保七刑大及林口分局組成專案小組。

專案小組自今年初多次派員蹲點，確認工廠每晚10時至凌晨3時進行作業，期間釋放酸性惡臭煙霧，且廠房後方排放作業廢水。採集的廢水檢測結果顯示，pH值小於2，且重金屬銅、鎳、總鉻、鉛等嚴重超標，其中總鉻含量超過合法排放標準52倍。

偵辦期間，陳嫌警覺性高，逐漸將設備轉移至新竹縣山區作業。專案小組再次前往新竹蹲點，並採集廢水送檢，結果與林口工廠相同，重金屬銅、總鉻、鉛、鎘等均超標，其中銅含量更超出標準55倍。

專案小組長曾瑞明指出，蒐集證據過程中，同仁需隱蔽自身避免被發現，並忍受酸性惡臭煙霧及惡劣環境的襲擊，甚至寒流和蛇的干擾，但最終成功破獲此非法行為，這些辛苦都是值得的。

環保局強調，業者若需處理廢棄物或排放廢水，務必依循《廢棄物清理法》及《水污染防治法》規定，裝設相關污染防治措施，並依法申請相關許可證。違法者除面臨罰鍰、停工等處分，嚴重者將被追究刑事責任，得不償失。