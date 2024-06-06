敬鵬今天下午舉行法說會，高利率及高通膨衝擊消費者購買力，且消費者猶豫該買電動車？還是買油車？也影響買氣，造成今年第1季全球車市需求急凍，敬鵬營收也受到影響，所幸近期車市需求已見回穩。

蕭公彥表示，疫情期間汽車產業是供應鏈問題，現在供應鏈沒問題，汽車產業主要是看換車需求，第1季反應是需求面問題，不過4月及5月市場已見回升，第2季營收也逐步往上拉，就看勢頭能不能維持住，不過獲利部分，由於公司積極加強內部管理精進，預期第2季獲利可望延續第1季。

近期銅價大漲，法人關心是否影響公司獲利？對此，蕭公彥表示，由於公司80%產品與汽車相關，營收表現看全球車市，如果營收上來，產能利用率拉升對公司獲利有利，負面因素則是電價跟CCL(銅箔基板)價格，我們初估電價與CCL價格影響都是零點多個百分點，如果營收規模夠大，可以綜合兩大負面因素，剩下就是新台幣匯率的影響。

目前敬鵬共有大陸、台灣及泰國3個廠區，其中台灣廠佔總產能約55%，為因應客戶需求，敬鵬除自去年下半年開始泰國舊廠擴產及設備汰換升級，亦將投資啟動新廠建置，其中舊廠擴產預計今年上半年完成，蕭公彥表示，舊廠原產能約在1億元，今年4月已做到1.5億元，隨著良率及效率提升，泰國廠今年每個月都賺錢，至於今年動工的新廠預計投資接近40億元，根據以往經驗，投資1億元滿載，年營收約１億元到1.1億元，未來新廠將以生產汽車及通訊產品為主。