附近居民表示最近已經看過牠3次了，又肥又長，目測體長應該超過3公尺，有點嚇人。(圖／民眾提供)

金門縣烈嶼鄉庵頂周遭野地近日有一條緬甸蟒經常出沒，今日中午再度現身橫躺於大馬路上「雨中漫步」。(民眾提供)

金門縣烈嶼鄉庵頂周遭野地近日有一條緬甸蟒經常出沒，今(6)日中午再度現身橫躺於大馬路上「雨中漫步」，這條巨蟒連試了3次，疑身體太肥碩都鑽不過路旁鐵絲網，隨後才成功鑽入鐵網縫隙爬進草叢中神隱。有民眾正好要回家吃午飯時看到眼前爬出一條巨蟒嚇到差點腿軟；也有附近居民表示最近已經看過牠3次了，又肥又長，目測體長應該超過3公尺，有點嚇人。

專家表示，近來天氣日漸炎熱，加上天雨潮濕，是蛇類開始活耀的時節；呼籲民眾，如果是在居家範圍發現蛇蹤，請立即撥打119通報，如情況允許，請一併將現場環境及蛇類特徵告知消防局勤務中心，可以加速後續處理流程；民眾如果是在野外遇到蛇類，請安靜離開或繞過，讓蛇回到大自然。

縣府農林科也提醒，金門的緬甸蟒受野生動物保育法、國家公園法規範，不得隨意獵捕、虐待騷擾或宰殺，一旦觸法將面臨6萬元到30萬元不等的罰款；呼籲民眾若遇到蟒蛇，可讓牠自行離開或通報「1999」等相關單位，切勿擅自獵捕，以免觸法。