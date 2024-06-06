迎接端午節採買商機，中台灣百貨量販業者促銷戰開打，中友百貨展開年中慶期並同步舉辦「韓國美食物產展」匯聚韓風美食、美妝、日用品要讓消費者一次購足，家樂福則推出「麵麵博覽會」推薦超過100款口味泡麵，日曜天地OUTLET周年慶推出美妝即期品特賣，50大超人氣美品牌1.5折起出清。

台中中友百貨年中慶推出全館滿千贈點、端午連假加碼贈、家族會員獨享涼夏會員禮、9大銀行刷卡滿額送中友商品禮券等優惠。（馮惠宜攝）

選在端午連假前，中友百貨即日起至6月23日於C棟13F國際舉辦「韓國美食物產展」，集結街邊小吃、韓國特產、即食料理、養生湯／粥品、韓式美妝及潮流飾品等豐富韓國美食，連近期在社群爆紅的韓國可頌麵包片也能在這邊買到。

且活動期間推出多項趣味活動以及滿額贈，現場也舉辦韓國傳統遊戲體驗，有畫片趣味競賽、投壺爭霸賽、針織手作體驗課程、擬真花手作體驗等等，有吃又有玩，不用出國也能體驗韓國最夯新事物。

台中日曜天地OUTLET周年慶推出美妝即期品特賣，50大超人氣美品牌1.5折起出清。（日曜天地提供／馮惠宜台中傳真）

日曜天地OUTLET周年慶7日登場，除了全館各類服飾、鞋款、精品包款通通都有優惠外，今年還特別推出美妝即期品特賣，匯聚了愛馬仕、香奈兒、雅詩蘭黛、蘭蔻、SK-II、上山採藥、阿原肥皂等50大超人氣品牌，囊括化妝品、保養品、香氛類商品下殺1.5折起出清。活動期間，消費滿額還有機會抽中Dyson空氣清淨機好康。

家樂福「麵麵博覽會」推薦超過100款口味泡麵，活動期間還有會員專屬紅利點數10倍送、買1送1等優惠。（家樂福提供／馮惠宜台中傳真）

不但百貨通路殺聲震天，量販業者同樣搶食這塊大餅，家樂福即日起舉辦「麵麵博覽會」，為顧客總整理，曝光國內外TOP SALE泡麵熱銷榜單，從百吃不厭越吃越對味的台灣品牌，到異國新進與國際風味絕佳獎的泡麵精選，還有近年崛起的拌煮麵，總共推薦超過100款口味，活動期間還有會員專屬紅利點數10倍送、買1送1等優惠。

大潤發也打出年中慶，主打眾多品項滿額送現金折價抵用券、買就送發幣、周周六日滿額最高享8％發幣回饋等讓利優惠。