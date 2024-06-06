台南市南區西門路新光三越百貨前，6日上午9時50分發生大貨車撞人致死肇事逃逸案。一名81歲老婦騎電動車要去拜拜，遭大貨車擦撞倒地，頭部破裂，當場死亡。警方找到肇事的21歲司機時，司機震驚錯愕，表示自己不知道撞到人。警方偵訊後依過失致死、肇事逃逸罪嫌將全案移送台南地檢署偵辦。

鄰近商家指出，事發當時聽到「呯！」的一聲，發現一名騎電動車的老婦被撞倒在地，頭部受傷出血，連忙向鄰近郵局借來三角錐放在電動車前，以免老婦人遭後方車輛輾壓，並報警處理。

警方調閱案發路段沿線監視器，發現肇事車輛是一輛26噸大貨車，81歲林姓老婦騎電動車，本來騎在機車道上，疑因機車道遭貨車擋住一半，於是向左偏離行駛，不料進入大貨車司機視線死角，遭大貨車右前輪擦撞後倒地，老婦頭部撞地破裂出血，當場死亡。大貨車肇事後仍維持正常行車速度逕自離去。

警方根據車籍資料追查，聯絡上駕駛大貨車的21王姓司機，王男於昨日上午11時30前往派出所到案說明，得知老婦遭擦撞倒地死亡後，感到震驚錯愕，表示行駛間並不知道擦撞到老婦。

警方指出，王姓司機已涉及過失致死與肇事逃逸罪，警方偵訊後將全案函送台南地檢署偵辦。

台南市西門路交通流量大，車禍發生後，路過人車發現路旁有警車處理車禍事故，倒地車輛旁還蓋著白布，直覺是發生死亡車禍，過往民眾也議論紛紛。