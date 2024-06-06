台灣將於明年邁入超高齡社會，未來每5人中就有1人為65歲以上長者；南山人壽為健康促進的領導品牌，因應高齡化趨勢，推出銀髮族專屬外溢保單「南山人壽長青安溢醫療定期健康保險(SHI)」，提供多項住院醫療保險金以及人工髖、膝關節保障，補強關節退化保障需求，強化銀髮族活動力，幫助民眾活躍老化(Active Ageing)，迎向「AA健康老」未來。

台灣高齡人口逐漸增長，老年化人口常見的健康問題也隨之普及化，髖關節退化或骨折已是目前骨科門診中常見病症；根據健保署統計，台灣每年施行人工關節置換手術個案近5萬件，每年因骨質疏鬆症引起髖關節骨折的開刀醫療支出累計耗費約新台幣10億元以上，而後續照顧花費可能再耗費30億元，不僅對健保資源造成負擔，人工關節置換術超過健保給付，患者自付額更可能高達數十萬元，造成不小的經濟壓力。

南山人壽表示，「老」是各個先進國家不可避免的人口趨勢，但如何「老得健康」，則是每個人都可以努力的目標。南山人壽長年關注國人健康議題，為降低人口老化可能衍生的醫療需求及經濟缺口風險，積極響應世界衛生組織提出的活躍老化(Active Ageing)藍圖，透過創新的商品設計滿足超高齡社會的保障需求，並藉由外溢保單回饋機制，鼓勵民眾自主健康管理、維持良好運動習慣；同時，透過攜手大健康產業夥伴，串聯健康照護服務，讓保險從單點式的「事後理賠」走向全方位的「健康促進與預防」，為台灣擘劃「AA健康老」未來。

南山人壽持續擴大高齡商品線，針對高齡醫療需求推出銀髮族專屬商品「南山人壽長青安溢醫療定期健康保險(SHI)」，投保年齡依不同年期最高可至80歲，商品具四大特色；第一，多項住院醫療保險金，強化高齡所需的醫療保障，第二，特定人工關節補助保險金，補強髖、膝關節退化保障需求，第三，安寧療護一次性保險金，讓末期病人能享有優雅尊嚴的照護品質，第四，未住院健康鼓勵保險金，若健康未住院，年年有機會領取年繳保險費總和的2％。

同時，南山亦提供健康促進回饋金及防疫保健回饋金，合計每年有機會最高可享年繳保險費總和的12％現金回饋，鼓勵保戶保持健康體況。

以60歲女性投保10年期「南山人壽長青安溢醫療定期健康保險(SHI)」單位日額2000元為例，年繳保險費1萬1400元，等於每天只需約31元即可享有高齡醫療保障。若該保戶於第3 保單年度，因實施兩側人工膝關節置換手術住院7天，並於住院前後兩週內因同一疾病接受4次門診診療，合計給付之住院日額保險金、住院前後門診醫療保險金、特定人工關節補助保險金達9.6萬元，健康未住院的保單年度還可另外享有未住院健康鼓勵保險金。

南山人壽提醒，超高齡社會近在眼前，如何健康長壽是人人必須面對的課題，擁有健康的身心，才有機會擁抱快樂的銀髮生活，呼籲民眾提早關注身體健康與財務健康，妥善規劃保險為自己打造無憂的老後生活，更有自信地迎向AA人生。