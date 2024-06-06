「綜藝天王」胡瓜在YouTube頻道《下面一位》新的一集中邀請現在全台最火紅的英文老師EKO＆Sandra。Sandra因為主持益智節目與胡瓜結緣，她感謝胡瓜身為前輩，提點她許多主持技巧，「瓜哥是很好的夥伴，比起我另外一個搭檔好多了」，猛虧EKO。

EKO＆Sandra皆為學霸，EKO從小成績一直很好，他表示家裡人都是醫師背景，求學過程中理所當然只有念醫學系這個選項，但他後期發現當醫生跟他想像中有明顯落差，於是先斬後奏的退學，選擇追求自己喜歡的事情。不過，由於他是印尼華僑二代，只有居留證，所以沒有唸大學的他差點要回鄉種田。

胡瓜也透露，女兒小禎當年到瑞士念書，某年暑假回台突然帶了很多行李，一問才知道小禎已經退學，原因是她在當地談戀愛，結果對方腳踏兩條船，害得小禎在當地被霸凌孤立。

但她當下決定改往美國念書，愛女心切的胡瓜立刻換了兩萬美金，沒想到工作結束回到家後發現小禎還坐在家中，一問才知曉美國入境條件只能攜帶一萬美金，超過金額的小禎只能被原機遣返回台，之後還得打官司才能領回，讓Sandra忍不住開玩笑：「你害了她！」

談到學習英文，Eko＆Sandra兩人因材施教的方式非常特別，讓胡瓜想起小時候很窮也沒錢補習，英文老師都是用藤條伺候，現場也秀了一段英文助動詞的口訣，得意的表示隔了好幾十年都還記得，可見當時被打到印象有多深。