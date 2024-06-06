OSIM近期也進駐義享時尚廣場打造最新概念店型「OSIM Well-Being World」養身科技概念館。（品牌提供）

上半年最盛大618購物檔期開跑，高雄各家業者搶攻龐大商機。義享時尚廣場6月6日起推出「年中購物慶」，指定品牌滿千送百回饋 ，而OSIM也正式進駐打造全新養身科技概念館。新光三越高雄左營店、三多店今起推出「夏日會員嘉年華」年中慶檔期，祭出今夏最強會員回饋。

新光三越高雄左營店、三多店6月6日至6月23日《夏日會員嘉年華》年中慶檔期。（業者提供）

EASY SHOP618年中購物節，指定內衣單件618元。（業者提供）

義享時尚廣場指出，「年中購物慶」6月6日起至6月30日，連續25天的全館指定品牌滿3000元贈300元電子商品券回饋，豪氣狂灑千萬元以上的電子商品券，預期將再次創造另一波的業績高峰。此外，搭配指定銀行信用卡刷卡消費，還能再額外獲得商品券加碼，多重贈獎直逼週年慶的回饋規模。

OSIM近期也進駐義享時尚廣場打造最新概念店型「OSIM Well-Being World」養身科技概念館，設計多重動態科技與產品互動體驗，以及設立VIP包廂提供消費者身歷其境的五重感官沉浸體驗。義享店更有限定商品券回饋及分期活動。

新光三越高雄左營店、三多店6月6日至6月23日《夏日會員嘉年華》年中慶檔期，推出多樣好康回饋。6月6日到6月10日會員持6大銀行信用卡買指定業種達檻即享「skm points翻倍送」；6月11日至6月16日會員買指定業種達檻即享「skm points雙倍抵」；還推出日本知名攝影藝術家蜷川實花獨家聯名卡友禮等。左營店6月15日、6月16日有七龍珠英雄2024台灣團體賽、6月15日至7月14日「反應過激的貓櫻花時光」主題快閃店首度於高雄登場。

486團購618年中慶，優惠最低下殺23折。（業者提供）

因應此次年中最大檔618購物節開跑，疫情解封後各大電商品牌也卯足全力應戰。EASY SHOP台灣國民內衣店即起到6月18日舉辦「年中購物節」，推出多項超越週年慶優惠，指定內衣單件618元，官網每日更推出折價券一番賞，最高618元折價券，中獎率高達100％。

486團購即日起至6月19日止，搶手家電、旅遊用品、飯店住宿、家飾寢具、寵物周邊等夯品最低下殺23折，精選家電加碼再贈變頻微波爐、風扇、肩頸按摩器等好禮。同時攜手zingala銀角零卡祭出達指定條件「人人領1萬」抽獎活動。