陶瓷公會指出，自2024年4月起，工業電價從每度3.38元上調至3.85元，平均調幅達13.9%，經濟部長今日表示還很可能再上漲。此外，台灣中油公司於5月31日宣布，自6月1日起調漲工業用戶天然氣價格，平均漲幅達12%至21.34%，推升業者每月製造成本。

由於先前運輸成本的調漲，再加上近期的各種上漲，面對這些各項成本的考驗，許多磁磚業者紛紛向公會反應，生產成本壓力巨大。部分廠商即使面臨虧損，仍堅守MIT(Made in Taiwan)的高品質磁磚，無奈成本持續上漲，許多廠商已不再接收超過一年的長期訂單，加上未來碳稅問題，相對製造成本造成重大衝擊，不得已預定調整價格約4～6%。

台灣陶瓷公會指出，磁磚是國內最重要的表面建材佔有80%以上的市場份額，符合國內氣候使用，具有耐用、易保養的特性，台灣磁磚業一向本著製造品質優良的磁磚，並提供因地制宜的服務，為消費者、建商及專業人士創造建築價值。支持MIT磁磚不僅是最佳的選擇，也能減少運輸產生的碳排放，也絕對是建商、建築師、設計師與消費者裝修時最佳的選擇。