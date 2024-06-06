隨著人工智慧技術快速發展，全球高速算力資源需求與日俱增，傳統CPU已經無法滿足AI應用對性能和效率的要求，因此具備大型GPU雲服務能量已成為AI發展的重要基礎設施。此次三方合作，就是希望整合各自優勢，共同推動亞洲AI雲算力生態系統的繁榮發展。

此次三方策略聯盟，預估為企業客戶帶來顯著效益：第一，提供多元、靈活、穩定的AI雲計算解決方案，客戶可以根據自己的需求選擇合適的AI算力資源，並獲得穩定可靠的服務；第二，降低AI算力獲取的成本和運維複雜度，未來客戶可以通過雲端的彈性服務模式，按需使用AI算力，大幅降低前期投資和維護的不必要浪費；第三，加速AI在亞洲地區的創新發展，共同為AI創新提供良好的環境和基礎。

是方電訊總經理劉耀元表示，本次與昕奇雲端和GMI Cloud達成深度合作，是方即將啟用的全新AI智能資料中心每平方公尺載重達2,000公斤，電力及散熱規格也具備未來所有高算力、高傳輸等AI應用標準，是未來三年台灣少數具有上述高規格的IDC。

昕奇雲端創辦人兼董事長許承強表示，AI算力正成為支撐人工智慧發展的關鍵資源，OpenAI執行長Sam Altman甚至將其比作「未來的貨幣」。通過本次合作，三方將整合各自的優勢，為亞洲新經濟企業提供所需的算力資源，加速AI在亞洲地區的創新發展步伐。

GMI Cloud創辦人暨執行長葉威延表示，與昕奇、是方的合作，將進一步擴張我們在亞洲地區的業務版圖。憑藉穩定的資料中心基礎設施，以及昕奇在雲端服務與管理方面的專業能力，我們將為亞洲企業提供更靈活、更可靠的GPU雲服務，協助客戶創造更大的市場商機。

展望未來，三方也將會進一步整合各自的優勢，把握人工智慧算力爆發成長所帶來的新契機，串聯亞洲地區AI算力供應鏈上下游資源，為客戶提供一站式、高效便捷的GPU雲算力服務，推動亞洲AI生態系統的繁榮發展，共創AI雲算力新格局。