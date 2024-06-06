前國防部長邱國正曾表示，他上任後便修改第一擊界定，只要共軍航空器或海航的實體逾越界線，就視為第一擊。國防部長顧立雄今（6）日強調，我們沒有第一擊，只有共軍對我們發動第一擊，我們只有自衛權的行使；基本上任何飛航實體未經許可進入我12浬領空海，我方就會合比例地自衛反擊。

顧立雄今首度至立院業務報告並備質詢，國民黨立委黃仁、馬文君、王鴻薇均關注第一擊定義。顧對此強調，我們沒有第一擊，我們只有自衛權的行使。

顧立雄說，自衛權的設定在聯合國憲章規定指出，遭受到武裝攻擊或威脅的時候，就享有合比例的自我防衛固有權力。

顧立雄強調，「只有共軍對我們發動第一擊」，我們是行使自衛權。而共軍第一擊的定義，就是攻擊我戰航機艦設施、本外離島，或者任何飛航實體未經許可進入我12浬的領空及領海。

顧立雄補充，基本上，任何飛航實體未經許可進入我領空、領海，我方就會視威脅程度，合比例地自衛反擊。

邱國正去年3月在立院就說，共軍進入12浬領海界限，就要射擊；國防部副部長柏鴻輝今年3月也強調，進入12浬就是越界，全世界都會行使自衛權。