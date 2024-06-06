調查局6日表示，調查局上月偵破一起某資訊業者透過利用競爭對手之離職員工，進行商業滲透及竊取營業秘密，以獲取競爭優勢。調查局兵分7路搜索，並約談涉案陳男4人到案，4人訊後均交保，全案朝向刑法妨害電腦使用及違反營業秘密法等罪偵辦。

調查局表示，本案緣於我國知名資訊管理開發顧問業者進行內部資安稽核時，發現該公司雲端系統遭非法登入，並被竊取公司專案內容、工作成果、合約內容等商業機密資料，故向調查局資安工作站提出檢舉。

調查局報請高雄地方檢察署指揮偵辦，經與受害公司合作，清查內部系統連線紀錄，發現離職員工涉嫌重大，為避免損害擴大，調查局資安工作站5月22日會同台北市調查處、高雄市調查處、台南市調查處動員調查官近30人兵分多路同步於台北、高雄、台南等地區搜索涉案人員住居所及公司等7處所，並約談陳男4人到案，搜索現場並查扣相關非法竊取資料及大量涉案數位證物。

調查局調查發現，受害公司前協理陳男於離職後自行成立同為資訊業之競業公司，竟夥同前資深員工田男、胡女及丘女等3 人利用受害公司資訊管理漏洞，於離職後仍持續登入前公司系統，以不正方式取得專案內容、工作成果、合約內容等內部營業秘密，因而取得既有業務上之競爭優勢，嚴重侵害前公司權益。

高雄地方檢察署檢察官複訊後，諭知主嫌陳男18萬元交保，丘女10萬元交保，胡女8萬元交保，田男6萬元交保，全案朝向刑法妨害電腦使用及違反營業秘密法等罪偵辦。