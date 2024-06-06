澎湖縣政府整理出「龍門智慧產業園區」，也想招手輝達進駐，圖為「龍門智慧產業園區」週邊環境。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳日前透露，有意在台灣找地設立研發中心，也讓各縣市政府掀起「輝達爭奪戰」，已有9個縣市表態爭取，期望擠進台灣AI生態鏈，帶動地方發展，而離島澎湖也不甘寂寞，也在今天也湊一腳，藉由議會總質詢時表態，向輝達招手，還幫找出一大塊沒鄰居的大空地。

澎湖縣長陳光復表示，澎湖已成功打造獨有的觀光活動特色，也是聯合國教科文組織所支持的世界最美麗海灣組織的成員之一，為提供在地人才與資源之永續，活化在地經濟，將積極爭取國際大廠以及AI設計中心，落腳澎湖縣。歡迎黃執行長，來趟澎湖走走看看，品嚐澎湖海鮮，品味澎湖風情。

澎湖縣議會第20屆第3次定期會6日進行縣政總質詢，議員建議爭取輝達NVIDIA公司研發中心進駐澎湖。

陳光復指出，澎湖的條件非常好，「澎湖縣龍門智慧產業園區」主要聯外道路為202縣道及204縣道，西側為龍門漁港，面積約為9.52公頃，足以提供大型廠商合法且機能完善之產業用地，並提升廠商在海陸運輸上的競爭基礎。

陳光復說，澎湖在國（縣）有土地整理、法令及產業升級相關政策已著手處理，同時提供友善的投資環境，歡迎輝達NVIDIA公司及其他AI設計中心等進駐澎湖，強化澎湖與國際合作鏈結，創造宜商宜居好城市。