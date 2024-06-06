在退役後赴美創辦「3 Point籃球學院」的昔日中華男籃當家射手「玉米」楊玉明，今年特地帶著他的美式訓練團隊，6月29、30日兩天跟職業籃球員工會合作舉辦公益籃球訓練營，訓練對象不僅是HBL、UBA等學生球員，也包含現役職籃球員，期望能用美式訓練帶給台灣籃球更多發展與進步。

會想要返台舉辦公益籃訓營的契機，主因是去年夏天前職籃工會理事長楊敬敏赴美「深造」，在接受楊玉明安排的1個多月美式訓練過後，深感美式訓練可以帶給台灣球員更多不同且有效的成果，所以希望他的輔大學長楊玉明可以返台打造公益籃訓營推廣美式訓練。

「這次我希望能把美國籃球元素帶回台灣，」楊玉明說，「以往我對台灣訓練方式感覺都是用責罵或打的，球員也不太會自己在場上解決問題，相對於美式訓練容許讓你犯錯，且鼓勵你發揮創造力，同時強調個人訓練的重要性，不光是在場上跑戰術或走位。」

楊敬敏(左)與楊玉明都是輔大畢業球員。(黃及人攝)

楊玉明強調，這次跟他一起返台的訓練團隊，都是合作過4、5年的菁英訓練師，其中還包含湖人後衛丁恩迪的訓練師，「這些美國訓練師或許並不有名，卻都是真材實料，目前台灣確實比較缺少個人訓練這塊，有別於外國球員看起來幾乎個人能力都很強，所以這塊是很重要的推廣。」

目前公益籃球訓練營預計限制參加人數不會超過40人，上午以訓練HBL與UBA球員為主，下午的話換以職業球員為主，楊玉明說：「我們會努力邀請國內年輕好手，以及職籃球員參加，像是楊敬敏、林志傑等人，屆時也會出現在下午訓練課程當中學習。」

這次除了公益籃球訓練營，楊玉明與他的訓練團隊也將舉辦兩個梯次的收費夏季訓練營，時間地點分別是7月1到5日在台北市金華國中、7月8到12日在台中市立人國中，楊玉明說：「未來公益籃訓營可能不只兩天，我們將盡量變成常態，且逐年拉長訓練日期，今年只是起步！」