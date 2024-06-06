此次主要吸引國際先進通訊與網路產品、工業4.0與嵌入式系統、消費性電子周邊產品、智慧家居與娛樂相關領域的買主來臺與我商接洽，包含伺服器及數據中心解決方案大廠的美商Supermicro、紐西蘭最大IT經銷商PB TECHNOLOGIES、日本第二大智慧家居廠商LIXIL CORPORATION和保加利亞提供電信和＆IT解決方案廠商TEKO JSC等，我商總計120家，包括專攻電源與變壓系統的台達電子、專精網路交換器的鈺登科技、生產尼龍束帶及配線器材的志信塑膠和深耕記憶體存儲的艾格創新等。

廣銷全球記憶體產品市場的奧國T商，盛讚臺灣產品的品質優良、價格實惠，此次希望找未來有合作潛力的記憶體模組、伺服器、IC模組、CPU等供應商，買主對於我商A公司產品能應用在遊戲產業很感興趣，因為遊戲產業目前佔其既有經銷市場很小的部分，未來預計能擴大應用。

波蘭商N公司提供波蘭醫院及公共行政部門IT解決方案，今年第二次參加貿協辦理的洽談活動，同時N商也擅長設計能於極端氣候條件下工作使用的電腦設備，以供應國防部符合軍用強度和符合電磁兼容性標準。買主此次來臺尋找電腦硬體零配件、IOT設備、生物辨識掃描器相關的合作機會，表示臺灣廠商皆符合其採洽需求且讚賞臺灣產品高品質和穩定製造能力，有利於雙方長期合作。

此次參加洽談的法商表示，該公司主要業務HPC 和雲端提供設計與製造，未來計畫在亞洲設立製造中心，提供企業和學術單位客製化服務，本次洽談的供應商有可能成為其亞洲製造基地的供應鏈之一。