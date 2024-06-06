為慶祝在台40週年，滙豐（台灣）商業銀行即日起為卓越理財尊尚（Premier Elite）客戶推出美金定存優利活動，最高可享年息7％的獨家禮遇，幫助客戶有效運用資金。

滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處消費金融管理部資深副總裁黃至弘表示：「市場高利率環境已維持很長一段時間，滙豐環球研究團隊預期美國聯準會最快會在九月降息，今年美金的強勢態勢不變，是存美金的好時機。我們建議客戶掌握下半年最後一波美金高利黃金期，將手上資金分散配置，可以善用銀行推出的優利定存方案，保持資金靈活調度的便利。」

黃至弘強調，今年是滙豐銀行在台灣成立全方位服務分行的40週年，繼年初獲准開辦「財管2.0」高資產財富管理業務後，滙豐銀行特別推出美金優利定存年息最高7％的優惠活動，持續為財富管理客戶提供更多元的理財規劃方案，展現搶攻財富管理市場的企圖心。

即日起至2024年6月30日止，滙豐銀行卓越理財尊尚客戶，只要名下往來資產餘額達新台幣3,000萬（含）以上，存入的新資金便能享有美金定存三個月或六個月天期7％年息的優利；合格的卓越理財尊尚新戶也可享有美金定存3個月或6個月年息6.6％的優利。單筆最低承作金額美金3萬元，每一客戶最高可承作美金100萬元。客戶自其他金融機構匯入外幣，可享國外匯入款一般匯款手續費免除的優惠。更多活動詳情與相關注意事項，請查詢滙豐（台灣）官方網站