台南首條捷運第1期藍線預計2026年動工，目標2031年完工，串聯永康、東區、仁德區生活廊帶，台南市副議長林志展今天書面質詢指出，南科磁吸效應下，帶動外來就業人口大幅成長，但大眾運輸建設緩不濟急，要求加速推動捷運深綠線進度，未來若完成，從南科到歸仁沙崙高鐵台南站，路程將減少一半。

台南市副議長林志展爭取加速推動台南捷運深綠進度。（林志展提供／曹婷婷台南傳真）

林志展指出，台南捷運建設談了30多年，仍在紙上作業階段，使得不少市民譏諷捷運一直在畫大餅。他關切捷運深綠線目前進度如何？他說，深綠限於2022年啟動可行性研究，經過善化、新市、新化與歸仁4個行政區，2023年12月14日在善化區公所向地方民眾說明可行性研究期末成果，未來深綠線若完成，從南科到歸仁沙崙高鐵台南站，路程將可從現在的1小時左右大幅減少約一半。

交通局指出，台南捷運深綠線已完成可行性研究期末報告初稿，刻正進行可研期末成果檢核確認，後續將辦理地方說明會蒐集沿線民眾意見並爭取議會支持，以利盡速提報中央審議。

林志展另也關切善化火車站擴建進度。他說，善化火車站目前僅有單一出入口，但至去年為止，善化運量已成長27.04％，為應付日漸成長的人流，同時帶動地方發展，有開設後站的必要性。

他說，2021年成功爭取改建計畫納入前瞻預算的附案，約5億元經費可以先行，不需配合永康新市鐵路改善工程，如今善化人流成長逼近3成，希望改建計畫可以先行。

對此，交通局表示，善化站改建經費5億，原依台鐵公司營運要求，列於「台南鐵路立體化延伸至永康計畫」可行性研究報告內，配合中央審議意見，已將善化車站改建經費移出永康計畫外，並於今年4月11日再提送永康可行性研究修正報告書予交通部續審，針對善化車站獨立爭取擴建，也將持續向中央爭取。