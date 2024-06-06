李嫌假冒是內政部主任秘書、台大醫師等身分。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方查扣到偽冒的人事派令等證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

新北市32歲李姓男子，長期無業在家，去年曾偽冒蘋果公司人資長身分遭檢方起訴，卻仍持續以偽造人事派令、名片、職名章方式，冒充是急診醫師、立法院院長室副主任、內政部主任秘書等身分，以躋身上流結交女友，甚至自己花錢訂購高價花籃擺在住家門口，拍照PO網炫耀。刑事局偵七大隊第三隊獲報後，5日晚間將他逮捕送辦。

刑事局北部詐欺偵查中心昨日接獲報案，指有人在社群網站貼文自稱是內政部的主任秘書，還貼出名片及人事派令證明，涉犯偽造公文書及公印文等罪嫌。

警方調查，李嫌的父兄都是醫生，出身醫生世家，他卻長期無業，為混充名流提升自我社經身分，曾多次偽冒美商公司人資長、醫院急診醫師、立法院院長室副主任、內政部主任秘書等身分，以攀附權貴，凸顯人脈廣闊，更自己花大錢買高價花籃高調擺在自家大門，冒名是台大醫院院長、檢察總長等政要名流贈花，並刻意PO網炫耀。

專案小組昨晚至板橋將李嫌拘提到案，現場起獲偽造名片一批、內政部主任秘書職名章、人事派令、醫師職名章、手機、筆電等證物，詢後依偽造公文書及公印文等罪嫌移送台北地檢署偵辦。