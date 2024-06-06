立法院會5月28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，行政院會今天通過覆議案，將呈請總統核可後，移請立法院覆議。民進黨祕書長林右昌表示，民進黨將啟動的街頭行動宣講的計畫，其中目的就是希望民眾在選區號召且要求當地的立委，在行使覆議表決權時投下贊成票。

林右昌昨天上任後今首度與媒體茶敘時表示，行政院針對憲法所賦予的權責，對立院提出窒礙難行的法案提出覆議，捍衛憲政體制。民進黨也會啟動街頭行動宣講的計畫，目的是希望讓更多民眾瞭解，行政院為何要提出覆議。

他說，立院通過的法案對人民的權利有何種損害，這是民主社會溝通的過程，也希望民眾在選區號召且要求當地的立委，在行使覆議表決權時投下贊成票，讓整個法案退回重新審議，這才是對國家真正有益。

林右昌表示，執政黨不會想跟在野黨對立，行政院之所以會提覆議、青島東路會自發聚集10萬民眾，代表國會運作不是常態，已經破壞現有體制的運作，這段時間社會對國會的觀感不太好，在野黨的作為也許一時爽快、在政治上有某種形式的勝利，但那真的是勝利嗎？其實是個問號。

他說，政黨必須面對的是民眾跟支持者，等到民眾的聲音逐漸反應，各政黨了解真正的民意時，也許會有修正與調整，像這週與上週的氛圍就有些許不同，這本來就是不斷變化的過程。

被問到近日國會廢考監等議題，牽涉憲政改革，被問到是否啟動朝野領袖高峰會，針對修憲議題討論？林右昌表示，這當然是要接來情勢發展，若大家有共識的話；但現在才剛浮現出來，這不是只有政黨事情還有公民社團，這是對於國家體制就看時機。

林右昌指出，還是要看一下朝野間是否有那麼強的共識，憲政改革有很高的門檻，也是社會參與的過程，不能輕率而為，要共同思考國家的體制未來，很難在很短時間啟動，需要觀察整個社會氛圍的發展，畢竟討論憲法是很大的課題，不是單方面、某一方發動，需要很強的共識。

林右昌強調，執政黨不會想跟在野黨對立，只會想要得到支持，10萬人上青島東路抗議，這不是常態；台灣最重要寶貴的價值就是民主，現在許多事情應該是不分政黨，因為在現在的社會，不會有誰永遠都是執政黨，也不會有誰都是在野黨。

他說，如同他說過，民進黨現在是第九年執政，有新的歷史，相信大家都在學習，民意如果有很強烈的反應，政黨要面對的還是百姓，不是單方面，要面對民眾、面對支持者進行修正、調整，許多事情動態都會變，民意也是不斷變化過程。

他強調，廢考監一直是民進黨立場，但不是最優先處理？因為在野黨也不是一開始要去提這個議題。