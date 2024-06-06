有民眾反映路邊經常發現廢棄車輛停放路邊甚至停車格內，不僅影響市容，也造成有停車需求的用路人不便。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

有民眾反映路邊經常發現廢棄車輛停放路邊甚至停車格內，不僅影響市容，也造成有停車需求的用路人不便，經統計，高雄去年共有337輛廢棄汽車、2399輛廢棄機車遭高市府環保局移除。

陳姓民眾表示，無論自己騎機車或開車，抵達目的地要停車時，經常發現路邊車格有放置已久的汽機車，由於車輛破舊，外觀被大量鳥屎襲擊，且車體沾滿灰塵，明顯就是閒置已久的廢棄車輛，長期占用停車格，讓真正有需要停車的用路人找不到車位，真的相當困擾。

交通局表示，若是在停車格內發現許久未處理或已遭拔牌的廢棄車輛，交通局將通知警方到場處理，再依各分局規定處置該車輛；高雄市警察局交通大隊表示，若遇到此狀況，警方會先確認該車輛是否已達廢棄車輛標準，如已達廢棄車輛標準，則會通報市政府環保局處置；另如未達廢棄車輛標準，則依違反道路交通管理處罰條例第12條第4項「汽車未懸掛號牌於道路停車者」規定，處汽車所有人3600元以上1萬800元以下罰鍰，汽車並當場移置保管。

高市府環保局表示，民眾若遇有廢棄車輛占用道路，可透過聯繫清潔隊、市府1999或至環保局廢機動車輛查報及移置應用系統通報，各區清潔主動巡查或接獲通報後，將會同警察局依據「高雄市政府占用道路廢棄車輛移置執行要點」共同勘查。