天氣逐漸變熱，放置許久的冷氣要使用前應先進行清洗、保養，以達到省電的效果，但有居住在新北市永和的民眾請冷氣師傅來維修，卻發現對方修到一半竟然把衣服全部脫光光，且對方被制止後隔天竟然改成畫假內褲來矇混過關，過程全都被裝在家中的監視器拍下，引起討論。

一名女網友近日在「threads」表示，家中冷氣故障，請原廠公司維修每次都被回排程已滿，已經拖了好幾個月都不派人，家人只好自行找別人介紹的冷氣師傅，日前該師傅進行維修時，竟然直接把全身上下的衣服脫光，連內褲也沒放過，就這樣裸體在她家修冷氣，讓家人全都嚇了一跳。

原PO透露，因為家中不只一台冷氣需要維修，且家裡都只有女性，因此有請師傅隔天再來時絕對不能全裸施工，沒想到對方竟然以天氣熱為由拒絕，並用奇異筆畫了一件假內褲來矇混，讓家人全都超傻眼。

原PO說，因為她人正在日本，事情經過都是聽家人轉達，但有透過家中監視器拍攝的畫面看到對方確實全裸，讓她感覺快吐了。

此事在網路上引起瘋傳，不少人看完後馬上喊「直覺就是報警，怎麼還在跟他對望兩天」、「這樣也算性騷擾的一種了吧」、「這個在全世界不管哪裡都不正常吧」、「拖到連內褲都沒有真的超扯的欸」、「裸上半身就算了，全裸的我還真的沒見過」、「這個超不正常，沒報警還讓他隔天繼續來修是怎樣」。