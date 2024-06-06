苗栗縣竹南鎮、頭份市因竹科外溢效應，人口數攀升，也使得房地產飆漲，縣議員鄭聚然6日議會總質詢時，指房價高漲，讓本地人買不起，8、9成都是新竹人置產，盼望縣府擬定配套，並透過公設解編來趨緩房價，讓在地人也買得起房。

鄭聚然引述資料指出，2024年3月房價指數部分，房價整體比前1年同期漲價不少，在中部縣市，苗栗縣漲幅最高，有21.79％，其漲幅更是全台最高，他也舉例7年前竹南鎮郊區海口里公寓建案，36坪賣4、500萬元，沒人要買，現在同樣的條件開價上千萬元，最變得炙手可熱。

他說，台積電建廠，因為新竹高房價，使得竹科人口外溢到周邊頭份、竹南區域置產，房價高漲也因原物料不停漲，水電、水泥或板模工人的工資也漲數倍。

而且國稅的房屋稅、土地增值稅「兩稅合一」，前兩年最高稅率45％，建商無法吸收，只能轉嫁到民眾身上，也難怪大家都苦哈哈，苗栗在地人也買不到房。

鄭聚然表示，現在能開發的土地資源缺乏，政府正辦理公設保留地解編，但多數土地侷限在市區，他建議有些郊區、山坡地荒蕪，可以趁這近期推動國土計畫法時，調整出適合土地來發展。

縣府工商發展處長詹彩蘋表示，公共設施保留地專案檢討，竹南頭份都市計畫變更52處公共設施保留地，其中有36處變更住宅區、商業區50.56公頃，目前進行中第4次通盤檢討，初步釋出農地22.68公頃。

至於國土計畫分區劃設、兩稅合一降稅，詹彩蘋和稅務局長黃國樑都稱將會持續評估並向中央反映地方心聲。