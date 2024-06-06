「第15屆兩岸電影展」已於5月底在四川雅安舉行台灣電影展，包括魏德聖指導《BIG》等8部台片幾乎場場完售，緊接著大陸電影展映就要在6月29日於桃園青埔新光影城舉行開幕式，影展方今天正式公布了本屆來台參訪的影人名單，包括《三大隊》大陸影帝張譯、魏晨；《年會不能停！》導演董潤年、男主角大鵬；《孤注一擲》導演申奧、王大陸；《普通男女》導演劉雨霖、藝術總監劉震雲一起來台見影迷。

他們都將在中壢銀河廣場舉辦的影展活動「星空電影院」戶外放映中現身，與台灣影迷相見歡，今年出席兩岸電影展的大陸影人陣容十分堅強，兩岸電影交流委員會主委朱延平導演表示：「這2年兩岸影人恢復交流後，無論是在台灣或大陸，影迷的反應都是十分正面且積極的，而且今年來訪的像是張譯、魏晨、大鵬都是台灣熟悉的演員，劉震雲更是世界級的華人文學作家，相信會是一次很棒的電影交流盛宴！」

《年會不能停！》大鵬（左圖）和《孤注一擲》王大陸出席兩岸電影展。（兩岸電影展提供）

大陸影帝張譯近年代表作頗多，像是2022年兩岸電影展開幕片《懸崖之上》就讓他囊括多項影帝大獎，而去年熱播陸劇《狂飆》更是讓他聲勢銳不可擋，今年帶著作品《三大隊》來台，也將做為台北的首映開幕片。片中飾演三大隊主要隊員之一的魏晨是以歌手身份出道，作為在音樂、影視、綜藝都同步發展的全能型藝人，還曾以青春偶像劇《一起來看流星雨》創下陸劇收視紀錄。

《年會不能停！》創下今年大陸元旦檔票房紀錄，男主角大鵬不僅是影帝、導演、編劇，還是知名主持人，執導短片《吉祥》曾拿下第55屆金馬獎最佳劇情短片，去年也憑藉《熱烈》拿下最佳導演，最新作品《第八嫌疑人》讓他獲得今年香港金像獎最佳男主角提名。該片導演董潤年過去多半以編劇身份較為台灣影迷所熟知，像是《廚子戲子痞子》、《老炮兒》等，更以後者獲得金馬最佳原著劇本獎提名。

而以詐騙故事為主題的《孤注一擲》，曾以真實還原詐騙集團生活內幕，創下近170億台幣票房，導演申奧第一部自編自導短片《河龍川崗》出道即獲得許多國際影展的肯定，首部電影長片《受益人》更讓他獲得金雞獎最佳新導演的殊榮，深具個性、創新與強烈的風格讓他受大陸影壇關注。另外，在片中特別演出的王大陸也將應邀出席活動。

今年參訪的大陸影人中，還有一對父女檔，就是《普通男女》導演劉雨霖及父親劉震雲，劉震雲是大陸知名作家與編劇，他的小說、劇本如《我不是潘金蓮》、《一句頂一萬句》、《我叫劉躍進》、《一九四二》等都是家喻戶曉的作品，他更曾獲得法國藝術及文學騎士勳章、埃及最高文化榮譽以及大陸文學最高榮譽茅盾文學獎等文壇藝術領域的肯定。女兒劉雨霖繼承了父親的藝術天份，首部微電影就獲得美國學生奧斯卡獎最佳敍事片獎，而她所執導父親的小說改編《一句頂一萬句》更入圍了釜山影展主競賽單元。

除了公布參訪大陸影人將出席映後見面會外，去年影展備受歡迎的「星空電影院」戶外放映場將於6月29日晚上7點於桃園中壢銀河廣場，還有影迷期待的「兩岸電影沙龍～聊聊大陸電影二三事」，將於6月14日星期五晚上7點於台北誠品松菸店3樓Forum舉行，邀請了電影工作者張士達、童一寧以及影評人雀雀現身分享，將於6月6日星期四中午12點於ibon售票系統網路平台開放影迷免費報名。