高經濟價值的四絲馬鮁（午仔）是近年放流的大宗魚種。（台塑企業提供）

台塑企業與雲林區漁會連續17年放流魚苗，6日再放流44萬1776萬尾，包括高經濟價值的四絲馬鮁（午仔）、黃臘魚、黑鯛，今年度增加試放遠海梭子蟹（花蟹），並選定魚苗長度大於5公分的體型於港內施放，以提高存活率。

今年特別增加放流遠海梭子蟹，希望能透人工復育協助增加數量。（台塑企業提供）

6月8日為世界海洋日， 台塑企業與雲林區漁會每年在6月初放流魚苗，6日在口湖萡子寮漁港舉行，共計放流四絲馬鮁、黃臘魚、黑鯛等高經濟價值魚種，其中四絲馬鮁是近年來放流的大宗魚種。

雲林區漁會總幹事張傳育表示，因環境變遷、全球暖化等影響，漁民反應原本漁獲量豐富但1、20年前捕撈漁獲減少，因此與六輕企業啟動魚苗放流，這幾年看見成果，漁獲量增加，還有漁民開心說，抓到以往極少見的午仔魚。

台塑麥寮管理部副總經理蔡建樑指出，17年來累計放流800多萬尾魚苗，漁類專家黃榮富建議，遠海梭子蟹數量逐漸減少，中央公告每年8月至12月禁止捕撈抱卵母蟹、體型小於8公分以下的遠海梭子蟹，因此今年特別增加放流遠海梭子蟹，希望能透人工復育協助增加數量，期待放流的所有魚苗、小蟹都能順利成長。

台塑企業表示，未來將持續推動海洋保育工作，協助地方漁業永續經營，與地方共存共榮。