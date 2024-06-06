台灣周邊海域魚種占全球魚種10分之1，綠色和平與高雄科技大學水產養殖調查發現，因捕撈過度，24種現流仔魚類未達成熟體長，代表這些魚種逾一半個體都沒有繁衍能力，其中銀雞魚、星雞魚、紅甘、白鯧與黑喉更加嚴重。學者強調，現有海洋保護區管制鬆散，呼籲海洋保育法盡速三讀，實現分級管制、管理更加嚴格的「海洋庇護區」上，進一步保護海洋。

綠色和平與高雄科技大學水產養殖系副教授何宣慶研究團隊，花費近1年在屏東東港、高雄前鎮、高雄蚵仔寮、澎湖馬公、宜蘭大溪、宜蘭南方澳等6大漁港拍賣市場調查台灣40種漁港市場常見魚種，有效樣本數逾3萬筆。

高雄科技大學水產養殖系副教授何宣慶表示，調查發現，24種現流仔魚類未達成熟體長，代表這些魚種一半以上沒有繁衍下一代的能力，其中又以銀雞魚、星雞魚、紅甘、白鯧與黑喉未達成熟體長的比例高達9成以上，換言之，上述魚種只有不到1成比例有繁衍能力，個體數將變少。

他強調，各類魚種會跟著黑潮漂流到台灣、韓國、日本等多國，是一個健康的生態體系，如果飄來台灣周遭的魚種被過度捕撈，在黑潮中形成斷點，台灣將高度仰賴黑潮補充魚種，增加漁業資源不穩定性。

中研院生物多樣性研究中心榮譽研究員邵廣昭則表示，漁業資源減少原因很多，像是非法捕撈、棲地破壞、外來種入侵、氣候變遷、噪音或汙染都有可能，由於原因不易釐清，環境部、農業部漁業署、內政部等12個部會時常相互卸責。

他強調，各部會要採取集體行動，進行海洋或海岸整合管理或治理，才可能扭轉劣勢，目前全球海洋保育最大目標跟共識就是畫設海洋保護區。

邵廣昭進一步說，台灣已畫設69處海洋保護區，但畫設法源不一且各單位各自管理，管制程度普遍寬鬆，尤其違規行為罰得輕微，海洋保育法的「海洋庇護區」，是依照國際原則、由海委會海保署畫設，細分為核心區、緩衝區、永續利用區，各區有其限制及罰則，還有吹哨者條款，海保署亦可評比各保護區成效，樂見海保法今天初審通過，但更期盼三讀，盡速畫設「海洋庇護區」。