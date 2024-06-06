巴黎奧運開幕倒數50天，已經取得參賽資格的游泳選手王冠閎，卻因未完成所謂「運動禁藥賽外檢測」，可能會受到禁賽處罰，王冠閎6日透過中華泳協發表聲明，說明錯過藥檢的緣由。

王冠閎表示，近日結束地中海巡迴賽法國站後，轉往西班牙參加下一站，也完整填寫住宿地點的行蹤報告，不過據聞藥檢人員抵達飯店後，飯店櫃檯未輕易放行，也未致電到房間找人，造成藥檢人員誤會選手失聯，王冠閎強調，參賽期間自己在行蹤填報的指定時間內，確實待在指定的旅館房間等待藥檢，恐怕是旅館人員和藥檢人員對於代表隊名稱上的溝通誤解，造成沒能及時聯繫到。

為了打擊禁藥，運動選手在賽事之外也需填寫行蹤，讓委託的抽檢機構人員可以根據選手行蹤隨機抽查，據國際禁藥組織規定，賽外禁藥檢測只要三次未準時參與，就會遭到禁賽處罰。

以下為王冠閎聲明全文：

游泳選手王冠閎日前接到中華運動禁藥防制基金會(CTADA)通知，未完成「運動禁藥賽外檢測」一事，今(6)日主動透過中華民國游泳協會說明近期在西班牙參加地中海巡迴賽(MARE NOSTRUM SWIM TOUR)時，在旅館錯過賽外檢測一事，發布書面說明，讓外界關心的人瞭解整個發生過程，並特別感謝體育署鄭世忠署長、宏道運動發展基金會林鴻道董事長、黃金計畫主持人陳美燕教授及熟悉國際規範的高雄醫學大學許美智教授的積極關心及協助。

王冠閎表示，他5月27日結束地中海巡迴賽法國站抵達西班牙準備參加下一站比賽，有關賽外檢測的行蹤填報，均事先完成住宿地點的填報。當天在辦理入住旅館手續時，櫃台人員一度因為他的團隊人員持臺灣護照和說明是「TPE 代表隊」要辦理入住手續，而找不到訂房資訊；其後說明是「中華臺北(Chinese Taipei)代表隊」，櫃台人員才找到團隊的訂房資訊，順利完成入住手續。他在櫃台人員確定房號後，於規定時間內上系統填報旅館房號。

但他在旅館住宿期間，並未接到國際檢測機構(ITA)採樣人員(DCO)的賽外檢測通知。團隊推測，受到世界水上運動總會(World Aquatics)委託的國際檢測機構採樣人員是否也因為代表隊名稱的相同問題，而無法順利透過旅館櫃台人員聯繫到正在房間的王冠閎。因王冠閎在行蹤填報的指定時間內，確實是待在指定的旅館房間內，這部分都有人證、Line 對話文字照片與監視器影片可供證明。

王冠閎最後表示，已請他的黃金計畫主持人陳美燕教授、高雄醫學大學許美智教授協助，儘速彙整確切事證後，將協同專家及體育署協助聘請的律師，共同釐清相關事宜，備妥說明書面提交給運動禁藥防制基金會，以確保本身的權益。