隨著端午連假到來，百貨年中慶檔期也熱鬧展開！其中，中友百貨即日起至6／26展開年中慶活動，推出全館滿千贈點、端午連假加碼贈、家族會員獨享涼夏會員禮、9大銀行刷卡滿額送中友商品禮券等，同時推出韓國美食物產展，韓風美食、美妝、日用品一次購足。

中友百貨年中慶6／6~6／12首7日大放送，持中友APP於1F化妝品、2F香水櫃、3F~13F、B1~B2當日累計滿3000元贈家族點數400點（價值200元）；於1F、2F名品、B棟5F珠寶、AB棟10F大家電，當日累計滿5000元贈家族點數800點；iStore、法雅客、SAMSUNG滿1萬元贈家族點數800點；持玉山中友卡及指定銀行卡單筆刷卡滿3000元，再加贈100元商品禮券。

針對家族會員推出「涼夏會員禮」，今年特別與知名雨傘品牌-富雨洋傘合作，推出5000支採用寶特紗製作的「時尚輕量傘」，每一支傘布採用8支回收寶特瓶製作，傘面設計採用「沉靜綠」與「雲霧綠」二色，為夏天帶來清爽的氣息外，也持續提倡永續環保觀念。6／6~6／10持中友APP會員行動條碼或家族卡，於百貨店內當日單筆消費滿1500元即可兌換乙支。

中友年中慶期間同時推出「韓國美食物產展」，即日起至6／23於C棟13F國際大廳舉辦。中友企劃處經理簡聰政表示，中友年中慶檔期特別舉辦一場集結街邊小吃、韓國特產、即食料理、養生湯／粥品、韓式美妝及潮流飾品的韓國美食物產展，配合全館滿3000元送400點活動，喜愛韓國美食小物的消費者可到中友逛逛，選購韓國道地美食。

針對暑假即將到來，中友活力巧學堂推出35堂課程，共有巧手再生、綜合運動、音樂創作等類別，適合小朋友動動手、動動腦；同時，還有中友歌王選拔賽熱烈報名中，總獎值超過25萬元，得獎者還有機會獲得知名音樂經紀公司試鏡機會，歡迎有興趣的民眾上中友APP報名。