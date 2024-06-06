嘉義市長黃敏惠與文化產業振興院內容基礎本部長劉允沃互贈伴手禮。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

韓國影視娛樂產業蓬勃發展，嘉義市2022年推出「10大旗艦影視新協力計畫」，去年更成立嘉義市影視協拍中心，目前正率團訪問韓國首爾的嘉義市長黃敏惠也特別拜訪韓國文化振興院營運的「CKL企業支援中心」，欲借鏡韓國經驗，推動嘉義市的影視新協力計畫。

嘉義市長黃敏惠也特別拜訪韓國文化振興院營運的「CKL企業支援中心」，欲借鏡韓國經驗，推動嘉義市的影視新協力計畫。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

黃敏惠表示，韓國的文化及影視在國家、民間努力下，K-pop、K-food、K-Beauty、K-style等「K-文化」走向全世界，「韓流」持續在各國發酵，透過電視劇、節目及電影帶動韓國景點及產品，創造影迷的觀光旅遊朝聖。

黃敏惠認為，影視是傳播在地文化的重要載體，市府內部跨部門合作推動影視協力計畫，此次參訪CKL，即是希望吸取韓國的經驗，推動創新的合作模式，並媒合適切資源以協助影視產業發展。

文化產業振興院內容基礎本部長劉允沃表示，韓國文化產業振興院（KOCCA）於2009年設立，至今在美、中等國設有15個辦事處並持續拓點，1年投入支援影視產業的經費超過7000千億韓元，協助發展領域涵蓋影視、廣電、遊戲、音樂及影視人才培育與海外行銷，非常期待有朝一日也在台灣設點，共同為推動影視發展努力。

劉允沃提到，Content Korea Lab企業支援中心是韓國文化振興院所營運的影視產業創業育成中心，支援影視及文化內容領域的創業、企業間的合作、硬體設施、資金投資及銷售通路等，從影視文化內容前端企畫開始，一直到後端事業化等，提供企業的一站式（one stop）服務，扶植韓國的影視及文化內容產業。

劉允沃分享，韓國K-文化風行全球，背後有賴韓國在影視產業投資育成領域多年來的累積，像電視劇《非常律師禹英禑》與電影《破墓》成功引起全球話題討論，這兩部影視作品導演皆為KOCCA從10年就開始育成的人才。

劉允沃分享經驗，說影視協拍過程雖難百發百中，但只要當中一部劇爆紅便能激起漣漪，帶動其他作品追求突破，嘉義市政府投入影視協拍，相信能為許多影視人帶來協助，期待未來能透過多方且深入的交流，為台韓內容產業振興共盡心力。

市府觀光新聞處處長張婉芬表示，嘉義市目前持續以影視推動城市形象及觀光旅遊發展，希望藉參訪寶貴經驗，能借鏡韓國推動策略並融入其優點，更期盼未來有機會，也邀請韓國文化創作企業、影視劇組前來嘉義市拍攝、參加影展、影片大賽。