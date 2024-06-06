陳昀鎂的柴焙桂圓琴酒今年獲得IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽銀牌殊榮。（陳昀鎂提供／張毓翎台南傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

來自台南東山的陳昀鎂，家族世代種植龍眼樹，畢業後她回到故鄉幫忙拓展市場通路，並開發各式龍眼創意商品，發揚在地傳統土窯柴焙龍眼乾的風味，去年她以龍眼乾為基底，與廠商合作開發柴焙桂圓琴酒，今年特別參加有「酒界奧林匹克」之稱的IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽，獲得銀牌殊榮，為家鄉爭光。

陳昀鎂以前念大學時，就經常透過網路幫家裡賣龍眼乾，並建立「山頂狀圓」品牌，自研究所畢業後，她更專注幫家裡拓展通路，在生產端，也持續依循老一輩流傳下來的古法，運用土窯、龍眼木烘焙龍眼乾，逐漸打出知名度，獲得甜點店等商家的注意及合作。

陳昀鎂也以龍眼乾為原料，陸續開發各式創意商品，像是桂圓黑糖地瓜酥、桂圓仙草銀耳露、桂圓黑豆拌醬及桂圓羊羹，除了網路，目前上架在多家百貨公司、農會超市、選物商店。

她說，近年掀起一股琴酒熱潮，琴酒是透過蒸餾手法將原料風味封存在酒液中，因此如香水般，很有風味層次，去年她與酒廠聯名合作開發柴焙桂圓琴酒，讓消費者透過不一樣的方式，探索東山龍眼乾的特色和風味。

陳昀鎂的柴焙桂圓琴酒今年獲得IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽銀牌殊榮；評審說，柴焙桂圓琴酒將迷人的熱帶香氣與甜美的水果香融合在一起，帶有龍舌蘭的口感、濃郁煙燻味和細膩甜味，餘味悠長而美妙。

陳昀鎂說，IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽是國際間歷史悠久，且具權威性的酒類競賽，謝謝評審這次的肯定，未來她也會持續努力行銷東山龍眼的好味道。

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