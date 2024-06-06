桃園城市紀錄片徵選培訓活動在經過半年的影像培訓課程，以及1對1監製導師帶領下，完成10部題材豐富風格多元的影像作品，市府文化局今天舉辦「2023-2024桃園城市紀錄片培訓班頒獎典禮暨影展開幕記者會」，副市長蘇俊賓出席頒發結業證書給組員，並公布各組得獎者。

這次獎項包含進階組第1名王安民《高山遊民》、第2名葉家辰《弄青春》；基礎組第1名葉治芳《屋外長滿了草》、第2名葉家欣《野猴日記》；評審團推薦獎彭立姸《譯鄉人》。各組得獎的前兩名學員將分別獲得獎金8萬元及5萬元，評審團獎則給予獎狀鼓勵。

蘇俊賓表示，桃園城市紀錄片已邁入第11屆，完成超過110部以上的紀錄片，展現桃園多元的樣貌及價值，相信將為桃園累積城市不斷蛻變的歷史記憶，活絡桃園在地的藝文能量。未來將持續推動紀錄片的培育與推廣，讓更多有故事想說的民眾都能投入拍攝行列，打造一個更優質的創作舞台。

「2023-2024桃園城市紀錄片影展」也將從6月15日至7月7日於中壢光影電影館舉辦，影展片單包含了本屆「桃園城市紀錄片培訓作品」、「紀錄記憶這回事－一起拍電影」、「紀錄記憶這回事－我們的家庭電影」、「多元・新生・我們一起生活在這裡」等4個主題單元，並選映了國、內外多部精彩影片，並邀請導演與影人進行映後講座，近距離與觀眾交流對談。更多活動資訊詳見桃園城市紀錄片官網，以及臉書粉絲專頁「紀錄桃園」。