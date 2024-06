世界先進(5347)宣布攜手恩智浦(NXP)合設新加坡子公司VSMC,於新加坡建設首座12吋晶圓廠。市場研調機構TrendForce指出,此舉顯示在全球供應鏈OOC/OOT(Out of China, Out of Taiwan)趨勢推進下,台廠加速拓展海外據點,以提升區域產能調度彈性與競爭力。