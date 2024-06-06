TrendForce指出，半導體供應鏈過去2年來為分散地緣政治及疫情斷鏈風險，已逐漸分流為中國大陸本土供應鏈與非陸供應鏈兩大塊，而近期美國提高關稅等舉措更加速板塊位移，美系客戶轉單增量帶動世界先進2024年下半年稼動率升至約75％，優於原先預期。

此外，世界先進目前4座台灣、1座新加坡廠均為8吋晶圓廠，由於設備停產逐漸無新增產能開出，推動客戶將產品轉往12吋廠製造，加上陸廠以更具成本優勢的12吋晶圓廠強勢競爭，造成8吋市場長期需求能見度低，市場話語權逐漸式微。

TrendForce指出，上述狀況迫使世界先進不得不進軍12吋晶圓市場以求出路，加上非陸系客戶對OOC/OOT產地需求升溫，世界先進既有新加坡Fab 3E廠近期產能詢問度明顯提高，此時宣布新加坡新廠計畫可謂恰逢其時，相關客戶需求及轉單可望提供新廠產能基礎。

隨著地緣政治風險引發供應鏈分流日趨明確，晶圓代工業者評估短期內風險難以消弭，加上客戶為避險亦已著手調整合作夥伴與生產規畫策略，台系晶圓代工業者對海外布局態度也轉趨積極。

TrendForce表示，除了台積電及聯電(2303)進一步加速海外擴產計畫外，原以台灣為主要據點的力積電(6770)及世界先進，皆開始積極拓展海外廠房，以提升區域產能調度彈性與競爭力，預估台系晶圓代工海外產能占比將在2024～2027年明顯提升。

TrendForce指出，台積電產能主要增於美國Fab 21、日本JASM及德國ESMC廠區，聯電增加廈門Fab 12X與新加坡Fab 12i產能。力積電基於日本新廠JSMC，2027年日本比重將增至7％，印度廠也在規畫藍圖中。世界先進則預期12吋新廠開出後，新加坡占比將自14％增至24％。

TrendForce認為，因地緣政治影響，歐、美、日、韓系客戶出現對OOC/OOT的中長期轉單需求，加上中國大陸內需在地化生產體系與國際相互抗衡，供應鏈兩大板塊的分流日漸明顯，台廠欲透過海外設廠，在此新格局下建立其貿易與技術壁壘。

然而，台積電日、德廠區皆為28/16奈米等成熟製程產能，聯電、力積電、世界先進海外擴廠仍聚焦28奈米以上的成熟製程產能，全球成熟製程產能供過於求疑慮仍在加劇，加上海外建廠、全球通膨造成額外成本負擔，未來晶圓廠的訂價策略及成本轉嫁措施值得持續關注。