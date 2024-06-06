邊緣AI運算，研揚認為，需求多樣、應用多元，但仍待客戶端發酵，且通過認證期，預估整體營收占比可望續升，目標2026年比重突破4成。至於機器人，研揚與機器人大廠合作，包括歐洲、日本、中國客戶，案子潛力足。
研揚熱門題材擁簇，股價本周一度衝上200元高檔，創下10個月以來高價，而外資連3天高檔賣超，不過逐日縮小賣超力道，研揚股價維持高檔震盪。
研揚(6579)公布今年5月營收5.70億元，年減18.79%、月減14.59%，創下今年單月次低；前5月營收30.40億元，年減5.53%。研揚日前提到，客戶去化庫存進度較預期緩慢，上半年接單狀況不如預期，第二季營收可望略優於第一季，第三季狀況亦非十分樂觀，預估第四季才能顯著恢復接單動能，今年整體營收仍目標小幅成長。
邊緣AI運算，研揚認為，需求多樣、應用多元，但仍待客戶端發酵，且通過認證期，預估整體營收占比可望續升，目標2026年比重突破4成。至於機器人，研揚與機器人大廠合作，包括歐洲、日本、中國客戶，案子潛力足。
研揚熱門題材擁簇，股價本周一度衝上200元高檔，創下10個月以來高價，而外資連3天高檔賣超，不過逐日縮小賣超力道，研揚股價維持高檔震盪。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。