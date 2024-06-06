邊緣AI運算，研揚認為，需求多樣、應用多元，但仍待客戶端發酵，且通過認證期，預估整體營收占比可望續升，目標2026年比重突破4成。至於機器人，研揚與機器人大廠合作，包括歐洲、日本、中國客戶，案子潛力足。

研揚熱門題材擁簇，股價本周一度衝上200元高檔，創下10個月以來高價，而外資連3天高檔賣超，不過逐日縮小賣超力道，研揚股價維持高檔震盪。