立法院經濟委員會立委賴瑞隆、陳玉珍6日偕同新任經濟部長郭智輝前往高雄亞洲新灣區考察。針對南部AI生態園區規畫進度、半導體大廠投資高雄及招商進度、高軟二期及亞灣新創園2.0辦理進度聽取簡報及座談。賴瑞隆強調，將持續協調經濟部爭取輝達在高雄設立第2座研發中心。

賴瑞隆表示，亞灣區在中央地方合作下，持續蓬勃發展，包含亞灣2.0智慧科技創新園區170億、高軟二期、前鎮加工出口區廠房更新等計畫。他強調，高雄最大優勢在於有充足的電力，高雄40％電力往中、北部輸送，並持續在興達、大林電廠興建燃煤電廠，高雄水、電供應充足，且具海空雙港優勢，期待爭取更多IC大廠到高雄投資。

郭智輝表示，台灣有國外業者要的必須資源，包含AI晶片、AI伺服器，還有台灣工程師，未來將培育應用工程師，目標4年打造20萬名工程師，幫助中小企業提升製造能力。此外，台灣站在時代改變的十字路口，需大量在運用上面取得經驗，提前布局、提早因應，智慧製造時代由機器人代替，可降低生產成本，提升生產力。

經濟部表示，將持續推動南部晶片設計產業推動基地，持續引流指標外商加碼投資，指標廠商如輝達(NVIDIA)推動在台第2座AI超級電腦中心，超微半導體(AMD)推動亞洲首座研發中心，恩智浦(NXP)鏈結楠梓IC封測廠基地，加碼推動產業測試研發中心等。未來半導體、AI、精準醫療是未來吸引投資的重點，會持續加大推動半導體領先、AI創新並接軌國際發展。

賴瑞隆說，各界關注輝達投資，經濟部於2021年12月核定通過輝達來台設立亞太第1個AI研發中心計畫，在2023年底於亞灣建置AI超級電腦「Taipei-1」，共包含64台DGX H100與32台OVXL40設備，算力排名全球第38名，並分享25％算力提供台灣產官學研及新創使用，同時，也持續協調經濟部爭取輝達在高雄設立第2座研發中心，帶動高雄產業新一波的發展。