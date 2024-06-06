平鎮高中左投林維恩以一紙總額135萬美元（約新台幣4350萬元）合約加盟運動家，他坦言看到這個數字嚇一跳，也感謝球團的肯定，至於壓力他沒想太多，「把自己做好，每一場球投好就好。」

今天記者會上僅公佈合約總額，但推估簽約金超過110萬美元，是第9位簽約金破百萬的台灣球員。「其實有點嚇到。」林維恩坦言，沒想過簽約金會這麼多，謝謝球團肯定。

成功踏出旅美第一步，林維恩接下來目標要先加強身體素質，希望能夠讓自己變更壯一點，達到球團設定的投球局數、健康投完每一場，也希望每一場登板的成績落差不要太大。

林維恩透露，自己是在高二參加U18世界盃青棒賽時才開始萌生旅美想法，「那時候跟美國隊住同一個飯店，有跟他們聊天，很喜歡那邊自由的球風。」目前最快球速93哩（約149公里）的他希望未來能夠提升到95哩左右，也要把變速、曲球、滑球品質再提升，朝著大聯盟目標邁進。

現在林維恩就等簽證下來就可以啟程，也開始為赴美做些準備，「有開始學英文，也有問一下沙子宸要怎麼快速融入他們，有聽說他煮的滷肉飯很好吃，他說我去美國要煮給我吃。」