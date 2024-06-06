關懷街友活動現場提供義診。（王揚傑攝）

新北市社會局致贈仕招基金會感謝狀。（王揚傑攝）

端午節即將到來，仕招社會福利慈善事業基金會與新北市善悅關懷協會、新北市街友外展服務中心、青海無上師世界會等單位，今（6）日在板橋永安公園活動中心共同舉辦「113年粽愛飄香慶端午」街友關懷公益活動，現場提供街友們法律、醫療、就業等多面向的協助，仕招基金會也致贈每人500元慰問金，鼓勵街友重回社會。

活動中法律扶助基金會針對街友常見的法律問題提出講解，並有專業律師可供諮詢；新北市勞工局就業輔導員也到場提供服務，協助媒合職缺及介紹職業訓練；衛福部立台北醫院的醫師和護理師則在現場義診，如需進一步醫療即開給醫療轉介單，讓街友能順利就醫。

仕招基金會發給每位街友500元慰問金。（王揚傑攝）

仕招基金會發給每位街友500元慰問金。（王揚傑攝）

今天活動共準備了250份慰問物資，包括盥洗用品、夏季衣物、便當及應景的肉粽，仕招基金會也提供每人500元的端節慰問金，期讓街友們都可感受到社會的關懷與支持。

仕招基金會與新北市善悅關懷協會、新北市街友外展服務中心、青海無上師世界會等單位共同舉辦端節關懷街友活動。（王揚傑攝）

社會局副局長吳淑芳表示，特別感謝仕招基金會、善悅關懷協會等單位長期投身街友服務，更在端午佳節前夕舉辦本場活動，讓街友感受到社會大眾的關懷和過節的氣氛，希望這份愛心與關心可以拋磚引玉，拓展到更多團體與民眾，給予街友溫暖的關懷與服務。