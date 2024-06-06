其中，輝達在台打造的全台首座協作平台，即為與華碩聯手於實踐大學打造的NVIDIA Studio x ASUS×實踐大學VISION BASE協作空間，以頂尖的軟、硬體設備，為設計學院學子帶來數位創作解決方案，進而落實跨域創新。

於去年五月間正式啟用的VISION BASE，配置NVIDIA Studio認證的PBA主機，採用華碩主機板、一體式水冷、電源供應器與機殼，以絕佳相容性，安靜穩定運作，並透過內建GeForce RTX 4080／3070顯示卡，以強大的處理能力與獨家頂級散熱技術，能在包括3D影像渲染、動態模擬、影片編輯或圖像設計等應用上皆隨心所欲。

另再加上華碩創作者系列螢幕ASUS ProArt PA278QV，擁有100％ sRGB與Rec.709超廣色域，同時經原廠校正並通過Calman認證，可呈現卓越色彩精確度(Delta E ＜ 2)，確保顯示畫面忠實還原最終創作成果，是執行專業工作時不可或缺的得力夥伴。

實踐大學的VISION BASE作為一個前衛創新的實驗設計基地，納入了從虛擬應⽤、數位硬體、智慧數據等數位創作基建，結合專為創意人才推出的平台NVIDIA Studio，提供強大的硬體支援，並部署了華碩獲NVIDIA Studio認證的GeForce RTX Studio創作者主機，可為超過110款的熱門創作軟體帶來RTX和AI加速的功能，藉由獨家的Studio驅動程式和多項創作工具，讓師生們享有與業界接軌的創作環境，運用最先進的技術，盡情揮灑創意。

華碩亦期在ASUS產品的全方位奧援下，能培育更多創作人才，助其實現精采創意，與職場快速接軌，提升產業國際競爭力，讓世界看見台灣。