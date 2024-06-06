經濟部政務次長陳正祺今（6）日點出經濟部長郭智輝的「境內關外」及「境外關內」政策願景，他說，台商在東南亞的布局是台灣國力的延伸，東協就是台灣前往世界的最好跳板，也是最有基礎的跳板，讓台灣走向世界，也讓世界更需要台灣。

陳正祺今日出席今周刊舉辦的「2024東協台商一千大調查暨論壇」，他指出，郭智輝就開出了「境外關內」及「境內關外」的政策願景，不只要招商引資，更要把台商帶出海外佈局，而東協就非常重要，台商尤其對東南亞的佈局是台灣國力的延伸，讓台商走向企業，也讓世界更需要台灣。

另一方面，境內關外是要引進世界的品牌、先進的製造技術、新的管理技術，把世界帶進台灣，讓台灣和世界做更強的連結、更深互惠的一種政策願景。陳正祺強調，東協就是台灣前往世界最好的跳板，也是目前最有基礎的跳板。

他提到，從經濟部投資地圖可以發現，台商在東協各國的投資已經非常多元，從早期僅紡織等傳統產業，到現在已有電子資通訊產業，甚至有電動機車、半導體投資、健康醫療產業等。

比如，生技疫苗、保健食品產業到越南、馬來西亞等地投資，未來也希望整合台灣的醫衛能量，以及最近台灣「最夯，在世界上發光發熱的AI產業」，與東協合作，讓醫療體系數位化，促成台灣醫衛產品與服務出口。同時，經濟部也在越南、菲律賓、印尼緬甸、柬埔寨等8個國家設立了台灣投資窗口，這就是經濟部協助台商佈局的前哨戰。

陳正祺說，台灣以敏捷、能夠順應情勢、技術本位，贏得全球產業青睞，這是台商最強的技術、信任等優勢， 這讓台灣在國際供應鏈一直佔有重要的角色。他強調，未來更要與東協發展更深化的關係，建立彼此互信、互利、互惠的供應鏈，讓台灣繼續走向世界，讓世界越來越需要台灣。