HDMI臺灣區市場與業務開發協理馬銘倫（左）與HDMI協會總裁暨執行長Rob Tobias（右）。（HDMI協會提供）

HDMI協會6日於台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），解析最新消費電子市場最新觀察，並分享協會近期推廣計畫，強調協會多年來致力於推動消費電子產業發展和創新，HDMI協會總裁暨執行長Rob Tobias表示，在AI技術應用發展下，無論是8K應用、高階遊戲還是家用電視，都將在短時間迎來劃時代的突破。

HDMI協會總裁暨執行長Rob Tobias指出，2024年AI革新電視體驗，AI正以多種創新方式，被應用於電視體驗中，透過改善影像和音質，到提升電視運作模式等多種方式，提升使用者觀影體驗。透過智慧電視，AI正大幅拓展應用範疇來提升個別用戶體驗。此外，AI還能推薦個人化内容、即時生成字幕和標題、翻譯字幕；甚至還有一些市場正在測試AI電視評論員和主持人。AI還可在串流節目上，直接嵌入更目標導向的購物廣告，大幅提升使用者體驗。

他也談到，雖然8K在一般家用電視中的普及率不高，但憑藉著AI將低解析度影像升級的技術和價格下降的趨勢，預計未來5年使用率將攀升。目前像Meta Quest 3支援8K解析度，可提供360度觀賞體驗，強化了虛擬實境應用。大型商業影音牆及全新大型數位看板，正逐漸採用8K解析度，為購物區、電競場館、機場、娛樂及音樂會等場地提供流暢的沉浸式影像畫面。應用場景包括：巴黎奧運會將展現 8K製作、內容和串流的端對端解決方案；教育界及藝術界開始運用 8K 顯示技術，來傳達原創及博物館藝術品的精緻細節；醫療界運用8K技術，提升影像診斷與遠距照護等。

PS5及 Xbox Series X高階遊戲機使用率持續攀升，率先支援HDMI 2.1b自動低延遲模式 （ALLM） 、可變更新率 （VRR） 以及4K@120Hz。主要遊戲、電視及顯示器製造商，現在也支援這些高階遊戲功能，以及 HDMI 的快速傳輸 （QFT）及4K@144Hz。最頂級的 PC 顯示卡正帶動最佳遊戲體驗功能。就連銷量最高的行動遊戲人氣王Switch，也支援HDMI擴充基座，方便連接至HDMI 2.1b電視。

Rob Tobias談到，新增HDMI增強音訊回傳通道（eARC）聲霸 - 或搭配多具揚聲器的影音接收機－這對極致的遊戲音效非常重要，現在遊戲平台也應用於播放音樂。越來越多的流行樂明星，如Elton John、Olivia Rodrigo、Lady Gaga及Billie Eilish也透過Roblox及Fortnite等遊戲平台，展示音樂作品和吸引聽眾。為了提供更佳的玩家體驗，遊戲平台現在需要支援最高品質的音樂重現，以實現杜比全景聲（Dolby Atmos）等音效功能，以及高位元速率和高解析度音訊格式。

HDMI臺灣區市場與業務開發協理馬銘倫表示，目前線上HDMI傳輸線驗證自去年推行以來，已使用逾 1000個驗證橫幅。由協會提供 HDMI 採納者和經銷商網路驗證橫幅，讓消費者在線上購物時能先驗證 HDMI 傳輸線，只要點選或掃描橫幅，連結到 HDMI協會，即可驗證 HDMI 採納者資格、傳輸線認證資格、品牌名稱、型號以及傳輸線長度。

馬銘倫強調，HDMI協會也將推動環境永續，用實際行動響應環保3R （Reduce, Reuse, Recycle）。第三季開始，將與愛順環保公司合作，鼓勵消費者與製造商，回收故障的HDMI傳輸線與電子設備，經由修復改造而再次使用，為減少電子廢棄物盡一份心力。

馬銘倫也談到，為保護市場，HDMI協會致力保護HDMI品牌及HDMI採納者的各方面努力，嚴格確保製造及銷售的產品均獲得認證。HDMI協會已啟動線上舉報工具，讓消費者、經銷商及製造商，能隨時舉報可疑仿冒品。過去一年，消費者及製造商已成功舉報超過 120 件可疑案例，用積極行動保護品牌和商標。邀請大家一起協助防範，杜絕仿冒品帶來的危害。欲舉報侵權者，請至： https://hdmi.org/resource/infringe 。

HDMI協會在台灣今年的年度採納者，包含技嘉科技、年益實業、廣達電腦與緯創資通，他們在創新、品質要求和規範遵循方面，皆展現出卓越的承諾，除了將引領業界發展，更體現出堅持高標準技術與授權認證的重要性。

HDMI協會總裁暨執行長Rob Tobias表示：「2024年是消費電子和個人電腦市場，從疫情影響中完全復甦的一年。展望未來，HDMI協會仍會持續堅定的推動產業發展，與企業夥伴緊密合作，不斷優化視聽體驗。我們相信，在AI技術應用發展下，無論是8K應用、高階遊戲還是家用電視，都將在短時間迎來劃時代的突破。協會也將持續協助並引領產業，邁向更加精彩與創新的未來！」