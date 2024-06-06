聯合國難民署5日發布的新版《全球重新安置需求估算》報告估計，2025年全球將有超過290萬難民需要重新安置。相較於2024年，由於大規模流離失所情況的增加、新衝突的出現和氣候變遷的影響，難民人數將增加20％，相當於50萬人。

流離失所的敘利亞人連續第9年名列榜首，繼續成為具有最高重新安置需求的群體，預計有近93.3萬人需要透過難民署計劃獲得支援。其次是來自阿富汗的55.8萬人、南蘇丹24.2萬人、緬甸22.6萬人、蘇丹17.2萬人和剛果民主共和國15.8萬人。由於美洲流離失所者人數也達到前新高，該地區的重新安置需求也急劇上升。

報告指出，重新安置需求的增加發生在全球經濟下行之時，導致生活成本上升和人道援助減少。日益增長的排外心理和歧視也使難民面臨更大的驅逐、暴力、剝削和其他侵犯人權行為的風險，而氣候變遷和環境災難的影響更進一步加劇難民原有的困難。

難民署表示，難民安置和補充性入境途徑為難民提供更安全的選擇，否則他們可能被迫求助於走私者，進行危險、非正常的跨國移動。難民署指出，難民安置包括將難民安置到同意接納並允許他們永久定居的國家，目前可由各國自行提出。

2023年在難民署的協助下，各國已重新安置9.6萬難民，比前一年增加65％，接近難民署2030年「第三國解決方案路線圖」設定的10萬人目標。然而，9.6萬還遠遠不到2023年重新安置需求的5％。此外，2023年由難民署發起的重新安置，由美國、加拿大、德國和澳洲接受最多。