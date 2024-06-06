新竹縣自2006年開始提供復康巴士交通接送服務，讓竹縣身心障礙者享有溫馨接送、暢行無礙的交通服務。自2022年37輛小型復康巴士至去2023年底大幅增加至43輛車投入服務，今年底將擴增至45輛車，縣府鼓勵民眾共乘可享7折優惠。

復康巴士是許多身心障礙者外出重要的交通工具，但由於復康巴士乘客需求常集中特定尖峰時間，熱門時段時常預約額滿，反應熱烈，新竹縣政府鼓勵民眾透過共乘，讓竹縣復康巴士資源不浪費及服務更多人之外，民眾還可享有共乘路段車資7折優惠。

社會處統計，去年服務趟次共5萬5003趟次，受益人數為9萬8436人次，透過復康巴士的服務，提供竹縣身心障礙者就醫、就學、就業、洽公及社會參與等安全無礙的交通工具。復康巴士搭乘順序依身心障礙程度分為ABC一共3級，而為使有限資源有更多人得到服務，社會處鼓勵共乘，在民眾預約的同時，詢問共乘意願，並協助媒合，去年計有4424趟次共乘。

復康巴士採共乘方式，該趟次收費是與同車者分別收費，車費以竹縣公告計程車運價3分之1計算，再打7折收費，共乘民眾除享受折扣，亦可在車上結識居住鄰近的朋友。近年來，縣府努力推廣共乘搭乘復康巴士，希望讓復康巴士達成資源共享的目的，未來也會持續努力購買或接受捐贈方式增加車輛，進而提升復康巴士服務量能與品質。