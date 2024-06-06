AI相關應用的客戶拉貨動能優於預期、整體需求穩健，國巨5月合併營收為107.12億元，月增0.1%，年增18.9%，創下單月歷史新高，累計前5月合併營收為499.2億元，較去年同期增加13.2%。
國巨表示，雖然大環境如全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，然客戶端的庫存正持續趨向健康水位，公司將密切關注市場供需動態，並調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望。
國巨(2327)5月合併營收為107.12億元，較上月增加0.1%，再創單月歷史新高，國巨表示，客戶端的庫存正持續趨向健康水位，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望。
AI相關應用的客戶拉貨動能優於預期、整體需求穩健，國巨5月合併營收為107.12億元，月增0.1%，年增18.9%，創下單月歷史新高，累計前5月合併營收為499.2億元，較去年同期增加13.2%。
國巨表示，雖然大環境如全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，然客戶端的庫存正持續趨向健康水位，公司將密切關注市場供需動態，並調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望。
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