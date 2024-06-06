QCT OmniPOD 5G企業專網和AI邊緣伺服器提供穩定的網路連線，確保資料傳輸不間斷，讓現場操作的展示平順而流暢。達明機器人提供配備3D攝影機的機械手臂，可進行物件抓取與放置。透過西門子的SIMATIC Robot Pick AI和NVIDIA Omniverse，後者是一個串聯和打造3D工具及應用的開發平台，可進行物品辨識、相機整合以及機器人控制；整個動作流程和數位孿生同步，打造創新工業IoT解決方案。

「雲達科技做為資料中心與AI推手，一向致力於和生態系夥伴合作，將AI解決方案推向市場」，雲達科技總經理楊麒令表示。「隨著更多AI應用的興起，我們很高興能跟達明機器人、西門子和NVIDIA一起開拓更多的AI可能性」。

達明機器人以TM AI Cobot重新定義了新世代的協作機器人。它內建智慧視覺及AI能力，能準確辨識物件，並放置到正確的位置上。機械手臂運用智慧視覺及AI科技。達明機器人AI解決方案直接將檢測攝影機安裝在機械手臂上，並整合NVIDIA GPU，可在雲端進行訓練和推論。這項獨到設計可以超越固定攝影機的可見範圍，進行多角度的範圍探測，並利用AI進行物件抓取與放置。

「達明機器人超越其他機器人品牌的地方就在於內建視覺系統和AI推論引擎」，達明機器人董事長何世池表示。「雲達科技的AI伺服器和西門子的軟體大幅提升了達明機器人的AI能力。NVIDIA則協助創造數位孿生，在不同情境下優化測試任務，藉由模擬工作表現和過程，重新定義AI協作機器人可如何應用在不同產業」。

西門子的SIMATIC Robot Pick AI是一個專為高階機器人設計的AI驅動、無模型（model-free）物件抓取應用。這套經過預訓練、基於深度學習的視覺軟體可實現物件抓取機器人應用，在運作期間，能精準判斷各種不同形狀物件的最適合吸盤抓取點。SIMATIC Robot Pick AI結合SIMATIC Industrial Edge平台以及多種工業級產品，提供客戶創新而前瞻的方式，在可擴展且安全的架構之下，進行資料蒐集、處理，進而轉換為有價值的洞見！