韓流帝王Super Junior全新巡演來台，將於8月17、18日在台北小巨蛋開唱，2場2萬張門票開賣後瞬間完售，可見他們在台的不敗人氣。主辦單位在和韓方積極爭取後，今（6日）驚喜宣布將在8月16日加開一場，將會連續3天和台灣E.L.F.（官方粉絲名）狂歡。

Super Junior今年迎來出道19週年，舞台魅力依舊無人能敵，「2024 SUPER JUNIOR <SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime>」巡迴首站將於6月22、23日從首爾開跑，海外場7月開始自曼谷開始，將陸續到新加坡、胡志明市、吉隆坡，緊接著到台北，再來則是香港和雅加達。

「2024 SUPER JUNIOR <SUPER SHOW SPIN-OFF : Halftime> in TAIPEI」加場將於8月16、17、18日在台北小巨蛋舉行，加場演出的門票，官方會員優先購在6月8日（六）早上10點至下午1點進行，當天下午2點於拓元售票系統一般售票。